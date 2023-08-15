Otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı kamerada

Otomobil bagajında mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobilin bagajında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taş Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CAS 825 plakalı hafif ticari araç ile 05 ABP 843 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazada aracın bagajında mahsur kalan koyun, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.