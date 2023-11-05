Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2023 Yılında Büyük Artış Gösterdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,7 oranında arttı. Otomobil satışları yüzde 67,8 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artış gösterdi. Pazarda en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,7 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 oranında artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209 bin 441 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ekim ayında yüzde 55,4 otomobil pazarı yüzde 74,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,5 oranında arttı.

2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.

2023 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 artarak 18 bin 756 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 arttı.

Otomobil pazarının yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 242 bin 408 adetle yüzde 32,3 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378 bin 181 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201 bin 622 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 153 bin 927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111 bin 354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78 bin 387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8 bin 238 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600 cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,6 artarak yüzde 82,1 pay, 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 63,9 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 84,1 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 277 bin 885 adetle yüzde 37,1 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 164 bin 120 adetle yüzde 21,9 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 609 bin 273 adetle yüzde 81,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 140 bin 228 adetle yüzde 18,7 pay aldı.

Ocak-Ekim 2023 döneminde hafif ticari araç pazarında van gövde tipi yüzde 77,5 pay ve 162 bin 328 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,6 pay ve 20 bin 105 adetle ikinci sırada yer aldı.