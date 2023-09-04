Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2023 Ağustos Ayında Büyük Artış Gösterdi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ağustos ayında büyük bir artış gösterdi. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 64,7 oranında artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti. Detaylar haberde.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ağustos ayında yüzde 78,9 otomobil pazarı yüzde 87,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582 bin 419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172 bin 863 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar değerlendirme raporunu açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ağustos ayında yüzde 78,9 otomobil pazarı yüzde 87,7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 oranında arttı. Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,1 artarak 20 bin 323 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,6 arttı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 401 bin 118 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 91 bin 492 adetle yüzde 15,7 pay, hibrit otomobil satışları 60 bin 489 adetle yüzde 10,4 pay, elektrikli otomobil satışları 22 bin 891 adetle yüzde 3,9 pay ve otogazlı otomobil satışları 6 bin 429 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 79,2 pay ve 136 bin 951 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 8,3 pay ve 14 bin 266 adetle ikinci sırada yer aldı. - İSTANBUL