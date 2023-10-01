Otomobil Uçurumdan Düştü: 4 Kişi Yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçurumdan düşerek ters döndü ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şuranur Öztürk yönetimindeki 52 AAL 686 plakalı otomobil Güzelyalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton duvara çarptı.
Duvarın yıkılması sonucu uçurumdan düşen otomobil deniz kıyısında ters dönerek durabildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Miraysu Günay, Burcu Günay ile Alime Karagöl yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil