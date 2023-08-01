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Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Otomobil Haberleri

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan I. idaresindeki 19 PD 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak orta refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan I. idaresindeki 19 PD 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak orta refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Otomobil

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