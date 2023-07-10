Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.E. idaresindeki 06 AFU 613 plakalı otomobile çarpan T.S. yönetimindeki 09 ER 677 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada iki otomobil sürücü de yaralandı. Takla atan otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri araçlarda gerekli kontrolleri yaparken, polis ekipleri de yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici marifeti ile takla atan otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.