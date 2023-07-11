Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil refüje çarparak takla attı ve karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dutluk köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametinden Taşova yönüne giden Ünal Öztürk'ün kullandığı 05 HD 695 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 88 yaşındaki Halit Öztürk yaralandı. Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Amasya Sabuncuoğlu Şereffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.