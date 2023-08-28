Otomobil sürücüsü tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil sürücüsü tıra çarptı: 1 öldü, 3 yaralıKaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabaha karşı seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kulaca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Abbas Şaşmazyönetimindeki 34 GOA 719 plakalı otomobil, önünde seyreden Arif Ş.yönetimindeki 31 P 0498 plakalı TIR'a arkadan çarpıp savruldu. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Gülsenem Eyüphayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Aysimagül Eyüpve Ali Diricanlıyaralandılar.Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Aysimagül Eyüp'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İtfaiye ekiplerince çıkarılan ölen kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tır sürüsücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgil soruşturma başlattı.