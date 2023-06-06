Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına uçması sonucu bir kişi yaralandı. Araç, kanaldan traktör yardımı ile kurtarıldı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de otomobilin sulama kanalına uçması sonucu bir kişi yaralandı. Araç, kanaldan traktör yardımı ile kurtarıldı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köyü yolu galericiler sitesi inşaatı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanifi Yılmaz idaresindeki 80 AU 272 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunanlardan Döndü Yılmaz yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise bulunduğu alandan traktör yardımı ile çekilerek kurtarıldı.