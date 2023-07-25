Otomobil su kanalına sürüklendi: 7 yaralı
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Sinop'ta direksiyon kontrolünü kaybeden araç sürücüsü su kanalına sürüklendi. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Otomobil su kanalına sürüklendi: 7 yaralı
SİNOP - Sinop'ta direksiyon kontrolünü kaybeden araç sürücüsü su kanalına sürüklendi. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Samsun karayolu Şişecam mevkisinde 15.00 saatlerinde meydana geldi. M.B'nin kullandığı 34 VN 3912 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalında sürüklendi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.N.E., B.E.E., N.D.E., E.E., Y.E., S.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Otomobil