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Otomobil Scootera Çarptı, 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Otomobil Haberleri

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuğun yakınları olay yerinde fenalık geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; E.G. yönetimindeki 06 VIP 42 otomobil scooter sürücüsü Akif Zengin'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Akif Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken, Akif Zengin'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen Akif Zengin'in yakınları ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Otomobil

Kocasinan Kayseri Scooter Otomobil Haberler

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