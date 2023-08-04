Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Muhammed Enes Koyuncu idaresindeki 27 VP 931 plakalı araç Valantines Düğün Salonu civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Enes Koyuncu ve otomobilde bulunan Mehmet Uslu ile Abdurrahman Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Muhammed Enes Koyuncu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.