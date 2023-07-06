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Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu ve 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Yaralılar kurtarıldıktan sonra İmranlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İMAYKUT (İmralı Arama Kurtarma) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışanlar İmranlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Otomobil

İmranlı Tragger Sivas Otomobil Haberler

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