Van'da otomobilin römorklu traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Otomobil römorklu traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

VAN - Van'da otomobilin römorklu traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Murat Demir yönetimindeki 41 LU 666 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı 65 DF 971 plakalı römorklu traktöre çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Nebihat Demir hayatını kaybederken, Murat Demir ile traktörde bulunan Feyaz ve Şahin Bayazan isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.