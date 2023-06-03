Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, park halindeki özel idare kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü İlhan M. yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, park halindeki özel idare kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü İlhan M. yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Alaplı Çatak Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Çatak köyü yolu üzerinden gelen İlhan M.(48) kullandığı 67 UG 164 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun sağ taraf tarafında park halindeki Tahsin U. (53) idaresindeki Alaplı Özel İdare Şefliğine ait kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İlhan M., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK