Kütahya'da trafik kazası: 9 yaralı

KÜTAHYA'da Abdülkadir Sağlam'ın (30) kontrolünü kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya- Eskişehir kara yolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkadir Sağlam kullandığı 03 AAY 880 plakalı otomobil ile önünde giden Mustafa Sarı (40) idaresindeki 43 U 5552 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Sabri Çağlın (24), Celil Ahmet Sağlam (23), Sefa Eşmen (25), Yaşar Ünlüoğlu (32), Servet Söğütdere (33), Mehmet Eldiven (39) ve Yusuf Özen (26) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.