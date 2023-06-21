Otomobil Markete Daldı, O Anlar Kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Olayda yaralanan olmazken, markette maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fren yerine gaza bastı, otomobille markete daldı... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken o anlar da iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi'nde bir yazlık sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, site içerisindeki marketin önünde dönüş yaptığı belirtilen sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Otomobil, içerisinde müşterileri ve çalışanların olduğu markete girdi. Market içerisindekiler otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark ederek panik ve refleksle uzaklaşarak yaralanmaktan kurtuldu. Kaza da yaralanan olmadığı, markette maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Halil Göken, site sakini bir vatandaşın dönüş yaptığı esnada olayın yaşandığını dile getirerek, fren yerine gaza basmasıyla markete girdiğini belirtti. Göken, böyle kazaların olabildiğini ancak dikkat etmek gerektiğini söyledi.