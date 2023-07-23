Otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Samsun'da otomobilin köprünün korkuluklarına çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Alver idaresindeki 55 AFM 483 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak Gelemen Köprüsü korkuluklarına çarptı. Sürücü araçtan dere kenarına fırladı. Kazada sürücü ile birlikte Efecan Özkul ve Fatihcan Sere yaralandılar. Ağır yaralanan Oğuzhan Alver Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Efecan Özkul ve Fatihcan Sere Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.