Otomobil Kontrolden Çıkıp Mezarlığa Girdi, Sürücü Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak mezarlığa girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı mezarlar ise zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkıp mezarlığa giren otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.

Ayazlı Mahallesi'nde Özlem H'nin (35) kullandığı 06 BUL 989 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan mezarlığa girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mezar taşlarına ve bir ağaca vurarak durabilen otomobildeki sürücü, yaralı olarak ambulansa alınıp Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı 3 mezar ise zarar gördü.