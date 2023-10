Haberler ›› Otomobil ›› Otomobil Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Otomobil Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Can ile Tuğba Can ve Mehmet Can yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.