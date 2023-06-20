İstanbul Pendik'te bir şahıs, otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat etti. Kaput üzerinde tehlikeli yolculuk şahsın arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi.

Otomobil kaputunda tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL Pendik'te bir şahıs, otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat etti. Kaput üzerinde tehlikeli yolculuk şahsın arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Velibaba Mahallesinde trafikte ilerleyen otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaputa tutunan kişinin otomobilin üzerine yatarak seyahat ettiği görülüyor. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre bu şekilde gitmeye devam ediyor.