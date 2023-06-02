Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sivas'tan Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden Mustafa Çağlar'ın (70) kontrolünü kaybettiği 66 HP 544 plakalı otomobil, Fahrettin Kaya idaresindeki 60 BA 807 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çağlar yaralanırken, yanındaki Üzeyir Ünkoç ise hayatını kaybetti. Üzeyir Ünkoç'un cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.