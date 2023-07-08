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Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Otomobil Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Emre Yılmazyönetimindeki 35 AV 7949 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki eşi Günel Yılmazve kızı Elif Y.yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Otomobil

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