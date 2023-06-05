Otomobil iş yerine girdi

ZEYTİNBURNU'nda park halindeki araçların arasından çıkmaya çalışan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası, tekstil malzemesi satan iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda park halindeki araçların arasından çıkmaya çalışan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası, tekstil malzemesi satan iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 106 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki araçların arasından çıkmaya çalışan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası, tekstil malzemesi satan iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Ahmet Murat ve ortağı ile otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.