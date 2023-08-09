Otomobil iş makinesine arkadan çarptı, 1 kişi ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil sürücüsünün iş makinesine arkadan çarpması neticesinde ağır yaralandı. Otomobilden sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D100 Karayolu Battı-Çıktı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 41 FA 548 plakalı Kia marka otomobil, önünde seyir halinde olan B.E. yönetimindeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İsmail Y. araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Araç hurdaya dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.