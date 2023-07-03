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Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişi olay yerinde, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çınar'ın Başaklı Mahallesi mevkiinde M.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan S.T. olay yerinde hayatını kaybetti, B.T. (27), sürücü M.T. ile traktör şoförü Y.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Gündüz - Otomobil

Diyarbakır Çınar Otomobil Haberler

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