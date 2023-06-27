Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıklar Mahallesi istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Alaattin A.'nın kullandığı 55 YC 691 plakalı motosiklet ile karşı şeritten motosikletin önüne dönüş yapan Süleyman T. idaresindeki 28 YC 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Alaattin A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Azra A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile başlatılan inceleme sürüyor.