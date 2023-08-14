Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maviş Y.'nin kullandığı 52 BH 520 plakalı otomobil ile Uğur Y. yönetimindeki 52 AEA 701 kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Ordu Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.