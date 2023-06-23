Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıma düşüp ağır yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

BURSA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıma düşüp ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında Orhangazi'deki Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 16 VR 965 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Sürkaç'a sürücüsü belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı lüks bir otomobil çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaklaşık 20 metre savruldu

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet park halindeki 41 AFJ 165 plakalı bir minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi devlet Hastanesine sevketti. Diğer yandan motosiklete çarpan otomobilin bayan sürücüsü ise kaza sonrasında aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen feci kaza ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.