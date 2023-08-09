Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı... O anlar kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Emniyet Kavşakta meydana geldi. Gazi bulvarında seyir halinde olan S.D. idaresindeki 60 ADB 243 plakalı motosiklet sürücüsü şehir merkezi istikametine doğru seyrederken Erek Caddesi üzerinde kavşaktan karşı yöne geçmekte olan M.T. idaresindeki 35 DA 8881 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.