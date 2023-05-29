Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Bekiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. (27) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.B. (25) ile motosiklette yolcu olarak bulunan G.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN