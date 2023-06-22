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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki 34 GH 148 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 19 AAP 457 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Otomobil

Cumhuriyet Caddesi Çorum Otomobil Haberler

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