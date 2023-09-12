Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kapaklı - Saray yolu Yeni Sanayi Kavşağında O.D. Kontrolündeki 34 PLK 57 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 59 AHN 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazanın etkisiyle savrulan motosiklet trafik lambasına çarpıp yan yola uçtu.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan 18 yaşındaki A.K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.