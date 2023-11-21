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Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

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Otomobil Haberleri
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Gültepe'den Manavgat istikametine seyir halindeki Ertan Akgül'ün kullandığı 07 BCV 159 plakalı kamyonet, Yenimahalle istikametine dönen Akif İlter'in kullandığı 07 B 1757 plakalı Tofaş Kartal marka otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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