Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali E. (35) idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir E. (35) ve Z.Ç.'nin (8) olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. (43) ile Zilan K. (16) ve Mustafa Ali E.'nin (42) ağır yaralandığı belirlendi. Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira R. ile Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören Zilan K.'nın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. - ISPARTA