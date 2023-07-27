Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 11 AB 878 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 43 S 2236 plakalı işçi servis aracı çarpıştı. Kazada, sürücü N.Ş. ve 43 S 2236 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.E., H.İ.Y., İ.A., Ö.Ç., A.T., O.Ö., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.