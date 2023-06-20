Kırıkkale'de sollama yapmak için şerit değiştiren otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sollama yapmak için şerit değiştiren otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Yenimahalle Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.G. idaresindeki 34 BZB 742 plakalı otomobil, sürücüsünün şerit değiştirdiği E.D.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına altına alınan sürücü E.D.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışma sonrası kullanılamaz hale gelen elektrikli bisiklet, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.