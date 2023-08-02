Otomobil ile cip kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ve cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ayetullah S. yönetimindeki 05 AG 905 cip ile Ali S. yönetimindeki 34 YH 716 plakalı otomobil Çiftlik kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Ayetullah S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Osman A., Melahat S. ve Bilhan S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.