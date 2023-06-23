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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki ağabeyi Muhammed E.yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Yenice mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi. Nuri Doğrul caddesi üzerinde seyir halindeki Suriye uyruklu sürücü Basil E.yönetimindeki 16 MB 7245 plakalı motosiklet, Eski Ankara caddesinden çıkış yapan Kübra A.yönetimindeki 16 KBR 95 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki ağabeyi Muhammed E.yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Otomobil

İnegöl Bursa Otomobil Haberler

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