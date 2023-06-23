Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki ağabeyi Muhammed E.yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.