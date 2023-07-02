Düzce'de otomobil ile çarpışan minibüs, otobüs durağına çarparak durabildi. Durakta kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan minibüs durağa daldı

DÜZCE - Düzce'de otomobil ile çarpışan minibüs, otobüs durağına çarparak durabildi. Durakta kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1271. Sokak istikametinden Hamidiye Sokak istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 44 ACV 994 plakalı Fiat marka otomobil, Hamidiye Sokak'ta seyir halindeki H.K. hakimiyetindeki 81 BT 930 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs otobüs durağına çarparak durabildi. Şans eseri durakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.