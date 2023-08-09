Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sulama kanalına düştü
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştıktan sonra savrulan ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü
Kaza sonrası kanala düşen araçta bulunan 2 kişi yaralandı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile hafif ticari karıştığı kazada çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç sulama kanalı düştü, 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehtap B. idaresindeki 80 ADZ 558 plakalı otomobille Mehmet Eren Ş. yönetimindeki 01 YE 080 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan DSİ ait sulama kanalına düştü. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Ş. ve yanında bulunan Gülcan Ş. yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.