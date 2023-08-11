Çorum'da otomobil ile çarpışan çekici, kontrolden çıkarak aydınlatma direği ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile çarpışan çekici, kontrolden çıkarak aydınlatma direği ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum il merkezi Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan K. idaresindeki 29 DV 606 plakalı çekici ile Mustafa T. yönetimindeki 19 ADH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kontrolden çıkan çekici önce yol kenarındaki ağaçlara, sonra yolsa bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çekici park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.

Kazada çekicide bulunan Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.