Otomobil Gediz Nehrine uçtu, araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari otomobil Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Gediz Nehri'ne ters saplanan hafif ticari otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Çağlar Uzunidaresindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari otomobil yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Yaklaşık 25 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne ters bir şekilde saplanan hafif ticari otomobil sürücüsü Çağlar Uzunve araçta yolcu olarak bulunan Naci Şenolay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çağlar Uzun'un annesi Gülşen Uzunyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişi yaşamını yitirdiği feci kazayı duyup olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren 2 kişi ile hastanede yaşamını yitiren anne Gülşen Uzun'un cansız bedenleri Jandarma Olay Yeri İncelemeekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.