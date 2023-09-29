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Otomobil Bisiklet Sürücüsüne Çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, bisiklet sürücüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.