Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil çarptığı beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AG 039 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza anını görüntüleyen gazeteciye ise yaralının yakınları tepki gösterdi. Ambulansa bindirilen sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU