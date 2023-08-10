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Otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Kaza sonucunda sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Kaza sebebiyle sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kuzey Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 RC 822 plakalı Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobil bariyere ok gibi saplanırken araç sürücüsü M.G. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralana sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Otomobil

Kocaeli Gebze Otomobil Haberler

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