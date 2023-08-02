Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü

Sinop'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.15'te Sinop-Gerze-Boyabat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kurt'un kullandığı 05 LH 856 plakalı otomobil, Sinop-Gerze-Boyabat kavşağına geldiği esnada kavşağı dönmek isterken bariyere çarptı. Bariyere saplanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.