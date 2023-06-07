Otomobil Bakım ve Seramik Kaplama Talepleri Artıyor

Yaz aylarının gelmesiyle otomobil bakım ve seramik kaplama talepleri arttı

Otomobillerin değerini yükselten seramik kaplama işlemi yoğun talep görüyor

Usta Yusuf Kürşat Nalcı;

"Araçları kışın oluşan iç ve dış bütün kirlerden arındırıyoruz"

"Bu işlemleri uyguladığımız araçlar ikinci el satışlarda öne çıkmaktadır"

ESKİŞEHİR - Yaz aylarına girilmesiyle otomobillerin değerini yükselten seramik kaplama, iç ile dış temizliği vatandaşlar tarafından talep görmeye başlarken, usta Yusuf Kürşat Nalcı, bu işlemlerin mutlaka yapılması gerektiğini, sonraki satışlarda kar edilebileceğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle otomobillerin detaylı iç ile dış temizliği ve seramik kaplama bakımları başladı. Yağışlı kış mevsiminde kirlenip, hasar gören otomobiller genel temizliğe alınırken, uygulanan seramik kaplama yöntemi ile hem bir sonraki kışa hazırlık yapılıyor hem de satışa çıkarıldığında değer kaybetmeden satılıyor. Otomobil bakımından, iç dış temizliğinden ve seramik kaplamaları hakkında bilgiler veren otomobil bakım ustası Yusuf Kürşat Nalcı, bu işlemlerin öneminden bahsetti. Temiz ve korumaya sahip otomobillerin ticarette de değere sahip olduğunu belirten Nalcı, "Araç alım satımlarında alıcılar detaylı temizliğe, çizik durumuna ve seramik kaplamasına bakıyor. Bakımı yapılmış araçlar satıcı için daha karlı satılırken, alıcının da başını ağrıtmıyor" dedi.

"Araçları kışın oluşan iç ve dış bütün kirlerden arındırıyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır araç bakım ve temizlik hizmeti veren usta Yusuf Kürşat Nalcı, yaz mevsiminde araca yapılan iç ve dış temizliğin öneminden bahsetti. Otomobilin dışı kadar içinin de bakımlı ve temiz olması gerektiğini belirten Nalcı, "Malum araçlarımız kış mevsiminden çıktı. Kışın araçlarımızda tuzlama, yağmur ya da kar sebebiyle iç ve dış kirler oluşuyor. Yaza girerken araçlarımıza mutlaka detaylı iç temizlik, boya koruma ve seramik kaplama uygulaması yapıyoruz. Araçları kışın oluşan iç ve dış bütün kirlerden arındırıyoruz. İç döşemelerde kumaş koltuklarımızda oluşan lekelerden ve tabanda oluşan çamur kalıntılarından temizliyoruz. Tabii ki de detaylı temizlikte aracın arka bagaj kısmından giriyoruz, motordan çıkıyoruz. Tavan, taban, koltuklar ve döşemeler hepsi temizlenmiş oluyor. Deri koltuklu araçlarımızda da yine aynı şekilde tüm kirlerden arındırıp ekstra olarak deri koruma uygulaması yapıyoruz. Bu da derinin canlılığını ve kırılmamasını uzun süre sağlamış oluyor. Koruma altına almış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bu işlemleri uyguladığımız araçlar ikinci el satışlarda öne çıkmaktadır"

Usta Kürşat Nalcı, seramik bakımının nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığı hakkında bilgiler verdi. Bu işlemin otomobillerin değerine değer kattığını ve zarar görmesini engellediğini dile getiren Nalcı, şöyle konuştu;

"Aracı ilk önce demir tozundan arındırıyoruz. Araçlarımıza sıvı kil ve katı kil işlemleri yapıyoruz. Ardından 3 aşamalı polisaj uyguladıktan sonra aracımızın seramik kaplamasını yapıyoruz. Yaptığımız kil ve polisaj uygulamasında aracın üzerinde oluşan demir tozlarından yüzeysel ve kalın çiçeklerinden arındırıp boyaması ve verdiğimizi koruma altına alıyoruz seramikle. İkinci el otomobiller satılırken, herkes aracın hem içini hem dışını temiz görmek ister. Öncelik olarak ikinci el satışlarda iç detaylı temizliği yapılmış, boya koruması yapılmış, demir tozlarından ve çiziklerinden arındırılmış araçlar müşteriler tarafından tercih ediliyor. Bu işlemleri uyguladığımız araçlar ikinci el satışlarda öne çıkmaktadır. Bir araç ne kadar kirliyse, ne kadar dışı çizik ise tabi ki de bu durum satış fiyatlarına yansıyor ama bakımlı, içi temizlenmiş ve seramikle korumaya alınmış bir araç tabii ki de fiyat olarak da artış gösteriyor. Satıcı da alıcı da üstüne ekliyor. Zaten vatandaş alırken temiz araç alıyor ki 'ben bununla uğraşmayayım, vakit kaybı olmasın' diye. Bizim sektörümüzde yaza girerken talepler artmakta. Çünkü dediğim gibi kışın araçların kirliliği fazlasıyla artıyor. İçleri ve dışları çok fazla kirleniyor, çizikler oluşuyor. Böyle olduğu için de yazın taleplerimiz artıyor. Tabii ki de müşterilerimiz şu an daha fazla yoğun gelmeye başladı. Fiyatlarımız 2 bin liradan başlayıp, yapılan işleme göre 12 bin liraya kadar çıkıyor."