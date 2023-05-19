Otomobil, aydınlatma direğine çarptı 2 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Temiz (21) yönetimindeki 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Mert Yıldırım (21) araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)