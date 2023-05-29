Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet Ali. A. idaresindeki 26 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Ahmet Ali. A. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA